CONFAGRICOLTURA

ROVIGO (E. Bar.) Una nuova guida al timone di Confagricoltura Rovigo. Si tratta di Lauro Ballani, eletto presidente per acclamazione nel corso dell'assemblea provinciale dei delegati dell'associazione, ieri mattina al Censer. Ballani, forte di una solida esperienza sindacale, già da anni vicepresidente nella giunta esecutiva di Confagricoltura Rovigo come nel Consorzio di bonifica Adige Po, titolare di un'azienda a Polesella che produce seminativi, in passato ha ricoperto vari incarichi a livello provinciale all'interno della Federazione impresa familiare di Confagricoltura ed è stato vicepresidente del Consorzio di difesa rodigino. Ieri ha raccolto il testimone passato dal presidente uscente Stefano Casalini, al vertice di Confagricoltura per diversi mandati.

«Stiamo vivendo una fase particolare dell'agricoltura italiana - ha commentato Ballani subito dopo l'elezione - i prezzi sostenuti di vendita dei cereali sono purtroppo accompagnati da allarmanti aumenti dei costi dei mezzi tecnici, dell'energia, dei carburanti, di macchine e attrezzature. Si tratta anche di un momento per certi aspetti molto stimolante, viste le importanti risorse messe a disposizione per lo sviluppo delle infrastrutture aziendali dal Piano di sviluppo rurale e dal Pnrr. Alcuni temi rimangono da seguire con attenzione nel prossimo futuro: l'aggregazione delle aziende, lo sviluppo di filiere produttive con trasformazione in loco, il rispetto del territorio con lo sviluppo della bonifica, la riduzione dei costi aziendali e in agenda ci sono ancora il Parco del Delta e le proposte di estrazione del gas metano in Alto Adriatico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA