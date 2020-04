IL BOLLETTINO

ROVIGO Due morti. Altri due. Una catena che si allunga di giorno in giorno. Così come crescono ancora, e non di poco, i casi positivi: 19 quelli emersi ieri. Tra questi due, un 89enne e un 74enne, sempre riconducibili al focolaio divampato nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo; altri tre, uno dei quali ricoverato, al focolaio degli Istituti Polesani di Ficarolo; due sono invece operatori sanitari, un 44enne Oss di una struttura padovana e una 55enne operatrice di un ospedale ferrarese, mentre ben sette sono riconducibili, in gran parte in ambito lavorativo, a un unico caso positivo già emerso nei giorni scorsi e sul quale si era già soffermato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella per evidenziare l'importanza di una corretta ricostruzione dei contatti da parte di chi venga scoperto positivo al virus, per evitare proprio propagazioni a catena.

La situazione resta difficile. Il venerdì santo è un venerdì triste. E il pensiero che altre zone del Veneto e d'Italia hanno numeri ancora peggiori non è certo consolante. «Un bollettino pesante, il virus è ancora presente e dobbiamo rimanere responsabili rimarca il direttore generale dell'Ulss Compostella Dal punto di vista territoriale però il virus inizia a circolare poco per le strade, grazie alle azioni di contenimento ed al grande lavoro del Servizio di Igiene».

LE VITTIME

A spegnersi a causa del Coronavirus, nel pomeriggio di giovedì, Remo Liboni, 88 anni, di Bagnolo di Po. Il terzo decesso registrato in questo comune, dopo quelli di Agostino Mestieri, 69 anni, e Rita Negrelli, 56 anni. «Questo numero evidenzia Compostella non ha un valore statistico, non ci sono nessi di causalità. È invece una questione di casualità, di situazioni che sono legate all'andamento clinico dei singoli casi». Liboni era stato ricoverato in Malattie infettive il 29 marzo, ha avuto un decorso dal punto di vista clinico sempre complesso, anche perché arrivato con importanti sintomi respiratori che si innestavano su un quadro di altre gravi patologie. Ieri mattina alle 9, invece, si è spenta Favilla Gallo, 86 anni, di Adria, ex professoressa di Matematica e Scienze delle medie Manzoni, insegnante vecchio stampo, col grembiule nero, in pensione da tempo, originaria di Chioggia, vedova di Carlo Passarella e madre di due figli, Susanna e Davide. Era uno dei pazienti di Geriatria, dove era entrata il 5 marzo per gravi patologie, poi risultati positivi al virus ed il 7 era stata trasferita in Area Covid a Trecenta.

LA STATISTICA

Si tratta della 14esima morte ascrivibile al virus fra i residenti in Polesine, ai quali si somma quella del 72enne di Solesino spentosi all'ospedale di Rovigo e quelle dei due polesani morti a Merlara e Cento. Fra i nuovi casi di ieri, sette nuovi quelli riconducibili ad un unico caso indice, tutti bassopolesani, fra i 30 e i 55 anni, due uomini e cinque donne, fra i quali anche i genitori del 13enne la cui positività è emersa giovedì, con la mamma già in isolamento per l'insorgere di sintomi. Ci sono poi anche i casi di una 59enne di origini straniere, residente a Rovigo, individuata nella ricostruzione dei contatti di un caso positivo, un 65enne con un caso positivo in ambito familiare e già in isolamento domiciliare, una 77enne altopolesana che è stata segnalata alle Malattie infettive dal medico di famiglia e che è stata ricoverata, e anche un extracomunitario che si trova all'ospedale di Padova e che ha detto di vivere a Rovigo, anche se le stesse forze dell'ordine non sono riuscite bene a ricostruire i suoi spostamenti.

I RICOVERI

In totale i ricoverati sono 52: 4 in Geriatria, 4 in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva all'ospedale di Rovigo, in corso di trasferimento a Trecenta, mentre 18 in Terapia semintensiva respiratoria al San Luca, dove i letti attualmente disponibili sono 20, anche se il direttore generale ha spiegato che ci sono le attrezzature per allestirne altri e che verrà fatto vista l'importanza strategica di questo tipo di posti, 25 in Area medica Covid e 9 in Terapia intensiva.

LE GUARIGIONI

La buona notizia arriva sul fronte delle guarigioni, ben 8 quelle confermate ieri dopo l'esito del secondo tampone di conferma, con il totale che arriva a 42. Fra i guariti, anche uno dei 16 operatori dell'Ulss positivi, nonché un secondo ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA