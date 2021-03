Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPERATORI NO-VAXROVIGO «Tolleranza zero verso gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino anti Covid? Non facciamo di tutta l'erba un fascio: ci sono sanitari in condizioni di salute non ottimali per vaccinarsi». Il segretario della Fp Cgil Riccardo Mantovan commenta così la sentenza del giudice del Belluno che ha respinto le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che lo scorso febbraio avevano rifiutato di...