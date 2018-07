CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BADIA POLESINESuccesso per Salvaterra in festa. La manifestazione ha animato la frazione con cinque serate di spettacolo, tra divertimento e buona cucina sotto la regia del locale Gruppo sportivo. La sagra ha trovato posto nell'area delle ex scuole elementari di piazza San Valentino ospitando show musicali ed intrattenimenti vari. La festa è iniziata mercoledì scorso con le musiche di Dj Nikk ed il suo Afroremember. Il giovedì sera, l'evento è proseguito in compagnia del duo musicale Simone ed Irene. Ma gli appuntamenti non sono mancati...