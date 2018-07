CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BADIA POLESINEL'amministrazione comunale accelera per il futuro del teatro Eugenio Balzan. Dopo la decisione di intavolare un dialogo con altre realtà per far volare la piccola Fenice, la sensazione è che le premesse siano positive. Badia Polesine sembra ormai orientata in direzione di Rovigo e pensa a una collaborazione che potrebbe fare bene ad entrambi i teatrii. L'incontro avuto alcuni giorni fa nel capoluogo tra l'assessore alla Cultura di Badia Valeria Targa e l'amministrazione rodigina ha avuto un seguito pressoché immediato....