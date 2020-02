BADIA POLESINE

Continuano i lavori nei pressi del museo civico Baruffaldi e, dopo l'ordinanza dei giorni scorsi per rivedere la viabilità nelle vie circostanti all'edificio, il comando di Polizia locale di piazza Vittorio Emanuele II ha deciso di modificare, a partire dalla prossima settimana, il percorso tracciato per i mezzi che si muovono nel cuore del centro storico, in ragione della chiusura di via Monte dei Pegni dove sono in corso interventi che impongono l'interdizione al transito dei veicoli sulla strada.

DIREZIONI OBBLIGATORIE

L'ordinanza firmata dal comandante Silvio Trevisan chiarisce che sarà cura della ditta impegnata su via Monte dei Pegni, posizionare il segnale di direzione obbligatoria diritto e svolta a sinistra in via Cigno all'intersezione con via Rosini, di segnalare la direzione obbligatoria diritto sempre in via Cigno all'incrocio con via Monte dei Pegni e di ripristinare la direzione obbligatoria con svolta a destra per chi esce dal parcheggio Arena. Il segnale di senso vietato sarà posizionato in via Cigno all'intersezione con via Sant'Alberto per chi percorre la via e verrà attivato il segnale di direzione obbligatoria a destra posto in via Sant'Alberto all'incrocio con via Cigno. È previsto il segnale di direzione obbligatoria diritto in via Sant'Alberto all'intersezione con via Cigno per i provenienti da piazza Vittorio Emanuele II e di direzione obbligatoria a destra in via Monte dei Pegni all'intersezione con via Piana.

Lo stop con precedenza e direzione obbligatoria a sinistra sarà messo in via Monte dei Pegni all'incrocio con via Cigno, mentre il divieto di transito eccetto residenti sarà in via Piana all'incrocio con piazza Marconi.

SI TORNA AL PASSATO

«Si ripristina in parte la vecchia viabilità spiega il comandante della Polizia locale . I lavori in via Monte dei Pegni sono infatti tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni».

L'ordinanza emessa ieri considera in particolare le giornate del 24 e 25 febbraio, ma sottolinea che le modifiche alla viabilità si renderanno inevitabili fino al termine dei lavori, dato che la ditta incaricata deve eseguire gli scavi per la posa di un nuovo condotto idrico a servizio del museo comunale. La parziale modifica della viabilità arriva a distanza di qualche giorno dal precedente provvedimento del comando della Polizia locale badiese. Un'ordinanza che si era resa necessaria proprio in considerazione del cantiere e disponeva la chiusura temporanea e l'occupazione del suolo pubblico in via Monte Pegni.

La chiusura, stando a quanto riportato nella prima ordinanza della Polizia locale, durerà alcuni giorni con un limite fissato intorno alla metà di marzo.

Federico Rossi

