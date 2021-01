TURISMO

ROVIGO Quando tutto ormai era pronto per dare via al cantiere da 2,570 milioni per il collegamento riservato alle due ruote lungo oltre 52 chilometri, l'amministrazione guidata da Giovanni Rossi (il cui vicesindaco Antonietta Giacometti è deputato in quota Lega dal 2018) ha dovuto alzare bandiera bianca, non riuscendo a mettere la propria quota per completare i lavori. Nei prossimi giorni sarà determinante una riunione telematica tra gli altri Comuni rivieraschi, incluso il capoluogo Rovigo, e la Regione, per comprendere quali sono le possibilità per non perdere il finanziamento e l'opportunità di completare un progetto inseguito almeno da quattro anni.

L'IDEA

Il tratto si inserisce nel progetto per la Valorizzazione del Sistema fluviale della Destra Adige, sviluppato dall'ingegnere Alessio Pipinato e promosso dal Consvipo, attualmente in liquidazione. Era il 2016 quando si guardava alla creazione di un percorso cicloturistico lungo l'argine destro del fiume sino all'Adriatico, creando la parte terminale dell'itinerario Alpi-Garda-mare, un percorso di 1.200 chilometri, di cui 780 tra Austria e Germania e i 450 restanti nel Bel Paese. In Polesane erano previsti circa 90 chilometri lungo Badia, Lendinara, Lusia, Rovigo, San Martino di Venezze, Pettorazza Grimani, Cavarzere, Loreo e Rosolina. La volontà di valorizzare ai fini turistici l'asse fluviale della Destra Adige nacque da un protocollo d'intesa che interessa, oltre ai comuni polesani coinvolti, la Provincia e il Consvipo stesso. Questo itinerario ciclabile farebbe parte, a sua volta, del cosiddetto Anello delle Alpi, un itinerario mitteleuropeo che da diversi anni è utilizzato dagli amanti del ciclismo per pedalare in mezzo alla natura. La speranza dell'assessore ai Lavori pubblici di Rovigo Giuseppe Favaretto è che possa essere salvato il progetto, realizzandolo praticamente integralmente o almeno sino a dove è possibile arrivare senza più i fondi badiesi. Ben 1,8 milioni li ha messi la Regione, 400mila la Fondazione Cariparo, 123.600 euro Rovigo e 185mila le altre amministrazioni quali (Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze. Rovigo si è già portata avanti negli anni passati, terminando nel 2019 i lavori per la ciclabile tra Granzette e Concadirame. Tre chilometri e mezzo di strada al momento di ghiaia danno l'idea del potenziale turistico e sportivo di un percorso oltre 14 volte più lungo, che si inserirebbe in un percorso di livello continentale. Il tutto accompagnato da zone di sosta con le panchine e parcheggi scambiatori per raggiungere in diversi punti del tragitto la ciclabile con l'auto e poi usare la bici.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA