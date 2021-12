DISABILITÀ

ROVIGO (F. Cam.) La pandemia ha reso tutto più difficile, ma non ha tolto il sorriso agli operatori di Abilo e agli ospiti delle due comunità per persone con disabilità gestite dalla nuova impresa sociale, creata un anno fa nell'incubatore d'impresa di Zico, per rilanciare Diamante e Rubino, in Commenda, fondate nel 2007 dall'associazione Città senza barriere dello scomparso Tullio Areggi. La giornata è stata allietata da una visita particolare, quella di Babbo Natale, un'iniziativa di socialità promossa da Avis, Aido e Pro loco di Pontecchio, assieme alla Compagnia del Sior Intento, compagnia teatrale amatoriale attiva nello stesso comune. All'arrivo dei volontari ha corrisposto la calorosa accoglienza degli ospiti, con i quali si è svolto uno scambio di regali: dal Diamante e dal Rubino sono stati donati lavoretti natalizi realizzati in questo periodo sotto la guida delle educatrici.

Tra le molte attività ci sono momenti dedicati alla creatività, allo sviluppo di abilità manuali e naturalmente al divertimento in compagnia, altrettanto indispensabile per migliorare la qualità della vita quotidiana in comunità. Il primo anno di vita di Abilo è stato segnato dalle difficoltà provocate dalla pandemia e da un pesante lutto, la scomparsa del presidente Giuseppe Greco. Eppure il 2021 si conclude all'insegna dell'ottimismo: sono state messe in cantiere nuove attività e realizzati interventi di abbellimento, tra cui la trasformazione del giardino esterno in uno spazio per laboratori all'aria aperta. Hanno preso forma collaborazioni con altre realtà, come quella con Pianeta handicap, che ha dato vita a esperienze in cui sperimentare la vita autonoma dalla famiglia. Sono tornati gli incontri con i familiari e addirittura alcuni ospiti hanno potuto lasciare la comunità per fare visita alle famiglie, occasioni a lungo bloccate dall'emergenza sanitaria. E sono tornati in comunità anche i volontari, con attività creative e divertenti, ma soprattutto ore piacevoli in compagnia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA