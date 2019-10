Azzalin: «Il Governo dia i fondi al Crea»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO L'allarme sul taglio di fondi al Crea-Ci di Rovigo, dove si svolge ricerca nel settore della genetica e della selezione varietale della cannabis, sia per usi industriali che per usi farmaceutici, unico luogo di produzione autorizzato delle talee delle varietà utilizzate per la produzione di cannabis terapeutica italiana allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, sollevato dal primo ricercatore del centro di via Amendola, Gianpaolo Grassi, viene raccolto e rilanciato dal consigliere regionale polesano del Pd...