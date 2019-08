Azzalin: «Episodi conseguenti a una gestione inadeguata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DALLA REGIONEROVIGO Sull'Iras serve una commissione d'inchiesta del Consiglio regionale del Veneto, non nominata dalla Giunta. Lo sostiene il gruppo consiliare regionale del Pd, che etichetta come una contraddizione il mandato che hanno dato il governatore Luca Zaia e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin a tre esperti del settore: «I fatti che hanno portato la magistratura a sospendere cautelarmente sette dipendenti dell'Iras, una dell'Ulss Polesana e un addetto alle pulizie di una ditta esterna sono molto gravi e non possono avere...