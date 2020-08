VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO Un pomeriggio politicamente intenso quello rodigino. Ieri i candidati alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre del Pd, Diego Crivellari e Graziano Azzalin, hanno condiviso la loro campagna elettorale con i cittadini. Crivellari, nei pressi del municipio, ha affermato di voler «dare voce ai sogni e alle speranze di donne e uomini che si identificano nel proprio territorio di fronte a una Regione che non ne riconosce l'importanza ed il valore. In cinque anni ho visto tantissimi soldi impegnati dalla Regione in favore delle province, ma a Rovigo sono arrivate solo briciole». Con lui, tanti amici a sostenerlo: Lucia Pozzato candidata alle Comunali di Villadose in autunno, Edoardo Gaffeo primo cittadino della città e Maria Laura Tessarin, assessore a Porto Viro che ha affermato: «Bisogna avere l'abitudine di sognare in grande e svegliarsi ogni giorno con un grande obiettivo in testa».

CACCIA ALLA RICONFERMA

All'hotel Regina Margherita, in contemporanea, Graziano Azzalin era in compagnia del viceministro dell'Economia e delle Finanze del governo Conte, Antonio Misiani. «Mettiamo al primo posto la salute dei cittadini - ha affermato - siamo un esempio per l'Europa per come abbiamo affrontato l'emergenza Covid, con sacrifici e coesione». Poi la parola ad Azzalin, che inizia la nuova corsa a consigliere regionale. «Ho accettato di mettermi ancora in gioco proprio perché sono consapevole delle dinamiche amministrative. La nostra terra, il Polesine, non deve essere messa da parte come avvenuto finora e considerato come un corpo estraneo dalla Regione. Mi sono scontrato spesso con Zaia, soprattutto su come avremmo potuto impegnare in modo diverso i 16 milioni buttati al vento per pura propaganda del referendum. Per non parlare delle risorse spese per sponsorizzare il Giro d'Italia, mentre esistono, ma vengono dimenticati per mancanza di mezzi, i problemi della laguna di Pila». Azzalin ha ricordato il passato e lanciato una sfida per il futuro. «Mi impegnerò, se verrò rieletto, affinché venga allargata la Zona logistica semplificata a tutta la provincia. Occorre stilare un piano strategico per tutte le imprese che assumono e il Veneto avrà a disposizione dall'Unione europea circa 2 miliardi, che dovranno essere spesi in fretta».

Elisabetta Zanchetta

