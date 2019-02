Azzalin: «Alla fine per il centrodestra è tutta una questione di poltrone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTOROVIGO Il paradosso è che se la maggioranza non arriva a 17, un'analoga difficoltà a raggiungere questo numero la sta incontrando l'opposizione. Due sono le strade percorribili per far cadere il sindaco: l'approvazione di una mozione di sfiducia, che deve essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri, in questo caso 13, anche se poi per essere approvata necessita della maggioranza dell'aula, oppure le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, 17 appunto. Venerdì nello studio del notaio Santoro in via Silvestri si sono...