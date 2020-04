VERTICI IN PREFETTURA

ROVIGO Aziende, sanità, sindacati e coordinamento con i sindaci polesani. Giornata all'insegna di numerose videoconferenze per il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca, che ieri si è confrontata sui diversi ambiti che stanno impegnando il territorio nazionale e locale a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

IL FRONTE OCCUPAZIONALE

«Continua il costante confronto con le organizzazioni sindacali alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Governo con il decreto del 10 aprile - spiega il prefetto De Luca - Abbiamo parlato dei nuovi modelli di gestione del personale e delle misure sanitarie volte a tutelare i lavoratori che devono poter operare nelle condizioni di massima sicurezza, con dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei locali e idoneo distanziamento sociale».

NUOVI CODICI

«C'è poi il profilo legato all'ampliamento, previsto dal decreto, dei codici Ateco - aggiunge la De Luca - e quindi delle imprese che possono riattivare la produzione. Per queste aziende, c'è un modulo da compilare, scaricabile dal sito della Prefettura, con cui si inoltra ai nostri uffici una comunicazione informando delle attività che si svolgono. In tal caso il prefetto, sentito il presidente della Regione, può sospendere le attività solo se queste ultime non presentano i requisiti richiesti dalla normativa specifica del settore. Fino all'adozione dell'eventuale misura di sospensione, comiunque, l'impresa può continuare regolarmente a lavorare.

UNITÀ DI CRISI SANITARIA

Dà buone notizie il coordinamento con l'unità di crisi sanitaria composta dall'Ulss 5 rappresentata dal direttore generale Antonio Compostella e dai rappresentati sindacali del comparto, ossia quelli dei medici e quelli degli infermieri. «La situazione è sotto controllo, soprattutto per ciò che riguarda le nostre case di riposo - continua il la dottoressa De Luca - I dati sono decisamente incoraggianti rispetto a molte altre zone d'Italia. Ciò significa che le misure messe in campo dalla nostra direzione sanitaria sono efficaci e stanno consentendo una buona gestione della situazione».

ORDINANZA REGIONALE

L'analisi del decreto dello scorso 10 aprile e del provvedimento firmato dal Governatore del Veneto Luca Zaia sono stati al centro della riunione, tenutasi in serata, con i sindaci del Polesine.

CONFRONTO CON I SINDACI

«Il dialogo è stato produttivo e ci sono state alcune domande e specificazioni, soprattutto per ciò che riguarda i negozi per bambini, come ad esempio l'età di riferimento - prosegue il prefetto di Rovigo - La collaborazione è fattiva e colgo l'occasione per ringraziare lo spirito di cooperazione che c'è tra tutte le istituzioni in questo momento decisamente complesso. Anche per ciò che riguarda la stretta sui controlli durante le festività pasquali, i polesani si sono ben comportati e non ci sono state particolari trasgressioni da segnalare».

