ECONOMIA

ROVIGO Oltre 350 aziende polesane, in 10 giorni, hanno presentato richiesta al prefetto di Rovigo Maddalena De Luca di continuare l'attività produttiva durante la pandemia del Coronavirus. Le domande sono state consegnate, tramite appositi moduli, da aziende non inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo e nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo, poiché ritenute non essenziali, ma che, grazie all'istruttoria della Prefettura, se dimostrano di svolgere un'attività funzionale alle filiere essenziali, possono continuare a lavorare.

TASK FORCE

Il prefetto De Luca è costantemente al lavoro sull'esame delle istruttorie, insieme alla task force di consultazione costituita da Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Spisal.

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI

«Escluse le attività indifferibili per una Prefettura, tutto il tempo in questi giorni è dedicato alle aziende del Polesine - afferma il prefetto - Ad ora, abbiamo esaminato già 250 casi. Il 90% appartiene ad aziende che ritengono di essere funzionali ai settori essenziali. Buona parte di queste è stata autorizzata, poiché ne sono state dimostrate le effettive peculiarità. Ci sono invece 15 casi per cui abbiamo emesso un provvedimento di sospensione parziale. In pratica, ci sono aziende che lavorano per diversi partner commerciali, alcuni dei quali non svolgono attività essenziali. Di fronte a questa situazione, l'azienda che ci ha interpellato può continuare a lavorare, ma solo ed esclusivamente con i partner che svolgono attività di primaria necessità inserite nei decreti del Governo. È per questo che si parla di sospensione, facendo riferimento solo a quei partner che si occupano di filiere non essenziali e con i quali non si può lavorare. Infine, ci sono aziende che possono operare solo se espressamente autorizzate dal prefetto. In questa casistica rientrano coloro che si occupano di attività aerospaziali e di difesa. Ad oggi sono 7, di cui 4 sono state autorizzate e tre sono in fase di istruttoria. I casi residuali rispetto alle tre macro-aree appena indicate sono circa una decina, e sono allo studio della commissione esaminatrice».

IL BILANCIO

«Su 26mila aziende presenti in Polesine prosegue il prefetto , ben 14mila sono già autorizzate a operare perché inserite nei provvedimenti del 22 e 25 marzo scorso. Le domande giunte ad oggi sono 350. Nessuno ha presentato domanda sapendo di non avere le carte in regola e questa la trovo una grande forma di rispetto per l'imponente lavoro che stiamo sostenendo in questo momento. Ogni pratica richiede confronto, tempo, riscontri e considerazioni. Prosegue inoltre anche il dialogo con i sindacati che, rispetto a certe aziende, nello specifico, conosco a fondo le situazioni. Con loro si è costituita una proficua collaborazione a tutela, in primis, della salute delle persone e, in questo caso, dei lavoratori».

RICHIESTE DEI CITTADINI

Non solo aziende, anche molte persone si rivolgono alla Prefettura. «I centralini squillano continuamente continua Maddalena De Luca Sono molti i privati che cercano risposte e maggiori informazioni sui casi più disparati: da come far rientrare i figli che studiano all'estero a come gestire animali che si trovano in un'abitazione diversa dalla propria, a chi chiede anche solo un conforto umano, in questo momento complicato. Stiamo dando il massimo e ringrazio tutto il personale della Prefettura che sta lavorando con dedizione e attenzione, consapevole della centralità dell'istituzione e dell'importanza dell'essere a fianco dei cittadini».

Popolazione polesana che rispetta le norme previste, a partire dal divieto di uscire di casa: «A parte alcuni casi isolati di irresponsabili che non hanno forse ben compreso la situazione, la maggior parte dei cittadini si è adeguata e mostra grande collaborazione, garantendo la sicurezza di tutti noi - sottolinea il prefetto de Luca - Ringrazio la comunità per l'impegno e invito a proseguire a tenere questi comportamenti virtuosi. È complicato per tutti noi, a ridosso della festività della Pasqua e con l'arrivo del bel tempo, non uscire di casa e fare visita ai nostri cari, ma dobbiamo continuare a farlo, non abbassando la guardia, per il bene di tutti».

Alice Sponton

