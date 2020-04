ECONOMIA

ROVIGO Tra le conseguenze del coronavirus sull'economia italiana c'è anche lo stop delle fiere internazionali. Lo scorso luglio il governo adottava - tra le misure urgenti per la crescita economica - anche agevolazioni alle piccole e medie imprese per aumentare il livello di internazionalizzazione partecipando a eventi fieristici all'estero, ma con l'emergenza sanitaria in corso s'è dovuto cambiare rotta. Ora, infatti, si pensa a sostenere anche i costi affrontati da chi aveva investito per partecipare a fiere annullate, dopo che la sottovalutazione della portata mondiale del coronavirus aveva indotto inizialmente alcuni operatori fieristici a chiedere di non partecipare agli eventi solo agli espositori provenienti da Cina, Corea e Italia.

A ricevere questo invito, lo scorso primo marzo, da una delle principali fiere del food per il mercato degli Stati Uniti, era stata anche la rodigina Naturis, come era già successo ad altre imprese dello stesso settore. L'azienda è tuttora aperta per la deroga alle produzioni alimentari, anche se ha razionalizzato molto i turni di lavoro, in particolare con lo smart working del personale che può lavorare da casa.

REALTÀ ALL'AVANGUARDIA

Poco conosciuta a Rovigo nonostante continui a operare nel territorio da oltre 30 anni, Naturis, da quando il termine startup era quasi sconosciuto, continua a mostrare i grandi risultati che si possono realizzare quando tecnologie e aziende, in sinergia, diventano partner e uniscono le loro forze per realizzare proposte innovative, che escono dal perimetro aziendale, per ampliarlo. «Il processo produttivo di Naturis - spiega l'ingegner Raimondo Nonnato, business director dell'azienda - è di tipo idrotermico: sfrutta semplicemente l'acqua e l'aria calda per la cottura e la successiva disidratazione dei suoi prodotti. Di fatto, si sta replicando un processo del tutto naturale con le sicurezze igienico-sanitarie garantite e certificate della produzione industriale. Questo a garanzia del consumatore finale, ossia di noi tutti».

LA GAMMA

Le linee di produzione di Naturis vanno dal riso a rapida cottura, alle farine di riso e legumi funzionali per la produzione di alimenti: negli anni come e quanto si sono ampliate le linee aziendali? «L'ampliamento della gamma dei prodotti ha seguito la logica evoluzione dei consumi alimentari, affiancando allo storico prodotto riso in 5 minuti altri cereali e legumi sia nelle versioni convenzionali sia biologiche, e laddove possibile anche senza glutine. Il gluten free è certificato analiticamente grazie a un moderno e attrezzato laboratorio interno di Ricerca e Sviluppo, oltre che di Controllo della qualità delle produzioni. Trattandosi di ingredienti, le relazioni commerciali con i clienti diventano delle vere e proprie partnership, perché le soluzioni vengono studiate e personalizzate in funzione delle diverse esigenze del prodotto ricercato: ad esempio, agendo su diversi livelli di cottura e disidratazione. Le ultime due linee di prodotti, lanciate alla Fiera internazionale di Parigi dello scorso dicembre, sono relative allo sviluppo di snacks vegetali non fritti e pronti al consumo, fatti con lenticchie, fave e piselli. L'altra linea più recente sono gli sciroppi a basso tenore in fruttosio, derivanti dal riso e dalla quinoa».

I SETTORI

In quali settori e Paesi è protagonista l'azienda? «Naturis di fatto è presente in tutti i cinque continenti, anche se la parte del leone la fa quello europeo con circa il 70% delle vendite. Partecipare alle principali fiere internazionali del comparto è parte integrante della storia dell'azienda, che ha i suoi principali riferimenti nei settori dei piatti pronti, in grande ascesa, e delle produzioni di prodotti da forno che utilizzano le nostre farine e i prodotti tal quali». In uno scenario così ampio resta possibile valorizzare le tipicità locali? «Nei prodotti derivanti dalla lavorazione del riso, che sono circa il 70% della nostra produzione, a suo tempo è stata fatta la scelta di valorizzare il riso di origine italiana, che rappresenta il 100% delle nostre origini. Per altri prodotti viene scelta la tipicità locale del paese di provenienza, ad esempio l'America del Sud per la quinoa».

Nicola Astolfi

