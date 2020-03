ALLARME ARTIGIANI

ROVIGO «Nelle ultime due settimane, dal 4 al 17 marzo, sono 60 le aziende che si sono rivolte ai nostri sportelli per sospensioni con dicitura Covid-19 nella sola provincia di Rovigo. Tra queste, tantissimi negozi di parrucchieri, barbieri, estetisti o acconciatori, costretti alla chiusura dal decreto dell'11 marzo. Ma numerosi anche gli artigiani degli altri settori che hanno scelto la sospensione per necessità o per garantire la tutela della salute dei loro dipendenti. Particolarmente colpite le aziende artigiane dei settori metalmeccanico, tessile e alimentare. Si sono rivolte ai nostri servizi anche numerose realtà della piccola cantieristica navale». Ad elencare i pesantissimi effetti collaterali della guerra al Coronavirus è il segretario generale della Cisl di Padova e Rovigo Samuel Scavazzin, eletto al vertice dell'Unione sindacale territoriale in uno dei momenti più difficili.

SETTORE IN CRISI

«I calcoli si faranno alla fine sottolinea - ma le imprese artigiane costrette a sospendere l'attività sono tantissime e aumentano di giorno in giorno. Per tutte e per i loro dipendenti, la Cisl rappresenta un punto di riferimento e, nonostante l'emergenza, rimane presente e operativa. Grazie alla bilateralità, contiamo di permettere a tante piccole imprese, la base del tessuto economico polesano, di garantire il salario ai lavoratori. La salute dei cittadini è un'assoluta priorità, metteremo a disposizione dei lavoratori del comparto artigiano tutte le informazioni utili all'attivazione degli strumenti previsti dal protocollo sottoscritto sabato scorso».

A proposito di aziende, i capigruppo a Palazzo Nodari di Lega e 5 Stelle Michele Aretusini e Mattia Maniezzo hanno proposto la riattivazione dello stabilimento tagliato da Ecolab: «Vista l'emergenza e la scarsità di disinfettanti e antibatterici, chiediamo al sindaco di attivarsi per rimettere in moto la ex Esoform, che fino a pochi mesi fa, produceva proprio questi prodotti. Tutti gli Stati europei si stanno convertendo linee produttive; non solo noi non dobbiamo riconvertire il sito, ma abbiamo circa 40 persone formate a casa». Idea bocciata dai sindacati: «Non sussistono spiegano Federica Franceschi, Enrico Rigolin ed Enrico Crescenzio per Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec - le condizioni giuridiche e tecnicoproduttive per intraprendere un percorso di riapertura e ripresa immediata delle attività. Che il sito fosse importante per la produzione dei disinfettati era chiaro. Ormai, però, da mesi tutto è fatto a livello organizzativo per consentire in tempi rapidi l'ingresso della nuova società, deputata alla produzione di altri articoli».

