AZIENDE IN CRISI

ROVIGO Il Coronavirus ha dato il colpo di grazia, tremano i dipendenti di Scarpe&Scarpe e Conbipel. I famosi marchi, in affanno per la crisi economica, nei giorni scorsi hanno presentato richiesta di concordato preventivo. Sono quattro i punti vendita presenti in Polesine, ci lavorano quasi 40 persone, già in cassa integrazione da alcune settimane. Le chiusure imposte a inizio marzo hanno azzerato gli ingressi della clientela. Un'altra mazzata pesantissima, che va ad aggiungersi alle precedenti perdite milionarie.

CALZATURE E ABBIGLIAMENTO

Scarpe & Scarpe si trova a pochi passi dal centro commerciale La Fattoria e al Faro di Baruchella. La catena italiana di calzature, borse e valigie ha previsto mancate fatturazioni per circa 50 milioni di euro, dovute all'emergenza Covid, che vanno a sommarsi alle difficoltà economiche pregresse. Conbipel è una catena di negozi di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Negli ultimi bilanci i debiti ammontano a 30 milioni. Il marchio è radicato da anni in Polesine, con un punto vendita a La Fattoria e l'altro a Occhiobello.

IL SINDACATO

Franca Beggiao, della Filmcas Cgil di Rovigo, fa scattare un doppio allarme: «Scarpe&Scarpe non è l'unica catena nazionale in difficoltà: Anche Conbipel ha messo i dipendenti in cassa integrazione e, dopo l'accordo con le sigle sindacali, ha calato il carico da novanta e presentato il concordato al tribunale. La preoccupazione è forte, sembra la fotocopia del caso Scarpe&Scarpe, con l'unica differenza che Conbipel ha saldato interamente la retribuzione di febbraio ai dipendenti. In ballo ci sono 35-40 posti di lavoro in Polesine. La crisi economica ha colpito duramente, già prima del Coronavirus».

I NUMERI DELLA CRISI

Beggiao fornisce ulteriori dati: «Per quanto riguarda Scarpe & Scarpe, in tutta Italia ci sono 1776 dipendenti in cassa integrazione, di cui, in Veneto, 22 a tempo determinato e 101 a tempo indeterminato. Sono invece 15 i dipendenti in cassa integrazione tra i due punti vendita Conbipel in Polesine». Alta l'attenzione della Cisl Fisascat, con Maurizia Rizzo che osserva: «La situazione è precipitata: a febbraio ai dipendenti di Scarpe&Scarpe è stato pagato solo un acconto del 60% sulla retribuzione mensile. L'azienda ha richiesto il concordato, avrà tempo per elaborare una nuova strategia, pagare i debitori e recuperare una sostenibilità economica per salvaguardare i posti di lavoro. Tuttavia il Coronavirus allungherà i tempi della ripresa e i 120 giorni di tempo saranno derogati. Siamo seriamente preoccupati. In Veneto abbiamo tredici settimane di cassa integrazione in deroga».

Rizzo aggiunge: «Se non ci sarà la possibilità di tornare almeno in pareggio e sanare i debiti, si spera in un nuovo compratore, ma è da ricercare e non sarà facile. Quando termineranno gli ammortizzatori, bisognerà cercare nuove soluzioni e chiedere aiuto al Ministero per non lasciare soli i lavoratori. Scarpe&Scarpe, segnato dalla crisi del 2009, aveva già ridotto il personale dopo accordi su base volontaria. L'azienda ha continuato a registrare un calo del fatturato a causa della competitiva e di un mercato aggressivo».

LE PREOCCUPAZIONI

Dipendenti polesani in ansia per il futuro di Scarpe&Scarpe. Michela Bacchiega della Uil Tucs prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Con la richiesta di concordato preventivo presentata dall'azienda almeno si è evitato il fallimento, c'è una mezza speranza e ora bisognerà capire se ci saranno compratori interessati a rilevare la proprietà. Gran parte del commercio è ancora chiuso, faticano anche i grandi marchi».

Ale.Gar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA