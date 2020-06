I CONTI DELL'ULSS

ROVIGO Un passivo di 4,3 milioni. Che, visti gli ultimi bilanci, si avvicina ad essere quasi un risultato positivo per l'Ulss Polesana. Nel bilancio d'esercizio 2019 appena approvato, infatti, la perdita è di 4.317.847 euro. Un somma considerevole, ma meno della metà rispetto ai 10.720.269 del bilancio 2018. E meno di un terzo rispetto a quella del 2017, quando i conti della neonata Ulss unica si erano chiusi a -13.798.108 euro. Non solo, ma il tetto di sforamento che era stato posto dalla programmazione regionale come ammissibile era stato fissato a -14 milioni. Si parla dell'ultimo bilancio prima dell'arrivo della pandemia che ha completamente stravolto le carte in tavola.

I CAPITOLI DI SPESA

Per avere un'idea di alcune delle varie voci di bilancio, la spesa per il personale sanitario è stata di 148,6 milioni e di 2 milioni per il sociale, gli acquisti di beni 66,7 milioni sul fronte sanitario e di 13,4 milioni sul fronte sociale, gli acquisti di servizi 298,4 e 6,7 milioni, mentre oltre 8 milioni sono serviti per manutenzioni e riparazioni. Oltre 472 milioni sono stati i contributi in conto capitale, mentre di imposte e tasse sono stati pagati oltre 10 milioni, tanto che il risultato prima delle imposte era un attivo di circa 6,3 milioni.

LA RELAZIONE

Nella relazione del direttore generale sulla gestione 2019 e nella Relazione illustrativa dello scostamento dagli obiettivi economici consuntivo 2019 vengono esposte le motivazioni sul raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati: «Il costo di produzione sotto l'aspetto gestionale si legge - risulta essere pressoché costante nel tempo, indice di una situazione strutturale aziendale, difficilmente aggredibile nel breve termine, mentre gli incrementi sono determinati da situazioni non governabili da parte dell'azienda, per esempio incrementi derivanti da rinnovi contrattuali o da costi collegati a maggiori finanziamenti. La scarsità demografica che caratterizza il Polesine amplifica la costosità dei servizi, rendendoli inevitabilmente non competitivi nel confronto con altre realtà. E scelte aziendali che comunque sono state messe in campo durante l'anno corrente con la massima determinazione, hanno consentito di raggiungere il risultato d'esercizio assegnato, ma non sono state sufficienti al raggiungimento del pareggio di bilancio. Nel rispetto di quanto disposto dalla Regione e dalle direttive di Azienda Zero, le strategie e le politiche di sviluppo dell'Azienda mirano al costante miglioramento dei servizi al fine di offrire alla popolazione livelli quali-quantitativi di prestazioni sempre più appropriati, intervenendo sulla struttura organizzativa dell'Azienda per renderla sempre più efficace ed efficiente. L'Azienda sta ponendo in essere un insieme di iniziative destinate a contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico patrimoniale. Gli interventi proposti per gli anni futuri, correlati al continuo processo di riorganizzazione tutt'ora in atto, sono, tra gli altri, proseguire ad integrare i processi assistenziali ed organizzativi, le equipe dei professionisti, le diverse sedi di erogazione e le funzioni sanitarie con quelle socio sanitarie al fine di utilizzare in maniera più efficiente le risorse; allineare progressivamente i comportamenti assistenziali e gli assetti organizzativi, favorendo lo sviluppo coordinato delle reti provinciali per l'assistenza; favorire la contrattazione con le strutture private accreditate un'ottica di complementarietà di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e non di concorrenzialità».

