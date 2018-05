Avvocati, commercialisti e magistrati discutono i segreti del processo tributario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un processo al processo in materia di tasse, cartelle esattoriali e affini. Si chiama, infatti, Per un processo tributario in linea con l'Unione Europea. Necessità di tutela effettiva dei diritti la tavola rotonda organizzata per domani mattina al Cur dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi Internazionali dell'Università di Padova che vedrà avvocati, commercialisti, magistrati, imprenditori e i presidenti delle Commissioni tributarie regionali di Veneto ed Emilia Romagna confrontarsi su un tema che riveste grande...