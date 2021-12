GIUSTIZIA

ROVIGO Era accusata di aver diffamato due avvocatesse del foro di Rovigo. Una donna, residente in provincia di Torino, era stata già condannata dal Giudice di pace di Rovigo a circa mille euro di multa, alle spese legali e al risarcimento del danno per 2.500 euro per ciascuna delle due avvocatesse. La donna, però, era ricorsa in appello al tribunale di Rovigo.

Quest'ultimo ha confermato la sentenza del Giudice di pace, condannando ulteriormente la donna ad altri 1.400 euro di spese legali. Le due avvocatesse erano difese dall'avvocato Emanuele Compagno del foro di Venezia, che ha formulato richiesta di risarcimento per danno all'immagine perché la donna, controparte rispetto al cliente delle due professioniste, aveva spedito un esposto disciplinare infondato e infarcito di formule lesive dell'onore, all'Ordine degli avvocati di Rovigo.

La donna aveva inviato l'esposto anche ad altri soggetti, come la procura e la cancelleria della volontaria giurisdizione. La donna si è difesa sostenendo l'incolpevolezza e l'irrilevanza del fatto in quanto i destinatari ben potevano rendersi conto del fatto che il suo era un semplice sfogo.

Il tribunale ha sposato la tesi della procura e dell'avvocato Compagno, condannando la donna. Fare esposti disciplinari ad avvocati, senza le dovute cautele, può costare caro.

