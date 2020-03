SANIFICAZIONE

POLESELLA È iniziato il servizio di sanificazione delle strade ad opera del Comune grazie alla collaborazione delle ditte locali che si sono rese disponibili alla sperimentazione. Dopo essersi consultato con gli altri sindaci circa la necessità di una disinfezione di tutte le strade, il sindaco di Polesella Leonardo Raito (nella foto con la mascherina) ha deciso di testare delle soluzioni di lavaggio dei marciapiedi e delle strade del paese, «nel tentativo di «garantire un surplus di sicurezza e tranquillità per i nostri concittadini». Questo intervento sarà possibile grazie alle ditte Autocarrozzeria La Perla e Bellucco, che si sono rese disponibili a sperimentare gratuitamente delle soluzioni nuove e, si spera, efficaci, per prevenire la diffusione del Coronavirus. Obbligatorio solo nei luoghi in cui ci sono stati dei focolai di malattia in Veneto solo a Vo' Euganeo, nessuno nella provincia di Rovigo questo servizio sta per essere attivato anche in altri comuni, per ridurre l'impatto di eventuali particelle del virus e dare ai cittadini ogni possibile tutela.

SPERIMENTAZIONE

A Polesella è iniziata martedì una prima sperimentazione: «Ad ora abbiamo fatto un lavaggio dei marciapiedi del centro, dove ci sono uffici pubblici e servizi attivi come banche, poste, farmacia e comune. È stato tutto grazie a una ditta, Autocarrozzeria La Perla, che si è prestata a sperimentare gratuitamente questo tipo di servizio».

SERVIZIO CONTINUATIVO

Poi Raito aggiunge. «Ci stiamo comunque attivando per un servizio continuativo di lavature strade, con la disponibilità della ditta Bellucco di Polesella». Gli interventi di sanificazione delle strade sono stati attuati massivamente in Cina, con prodotti aggressivi e tutt'altro che amici dell'ambiente. Non è il caso dell'Italia, dove azioni di questo tipo stanno iniziando a prendere piede attraverso l'utilizzo di prodotti atossici sia per la nostra salute sia per l'ambiente.

LE PERPLESSITÀ

Le perplessità ancora esistenti circa questo tipo di operazione riguardano soprattutto la possibile inefficacia dei trattamenti, considerati da molti non necessari laddove non ci siano focolai di infezione come è il caso, appunto, di Polesella, dove chi era stato messo in isolamento obbligatorio si avvia verso la conclusione del periodo di quarantena senza conseguenze.

Sofia Muneratti

