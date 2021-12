INIZIATIVE

GUARDA VENETA Un elfo alla guida di un'auto ha accompagnato Babbo Natale per consegnare i doni durante vigilia di Natale. Avis Guarda Veneta ha promosso un'iniziativa apprezzata anche nei paesi limitrofi sino al capoluogo. Sono state consegnate alle famiglie 435 borse con un panettone, un calendario e un messaggio di augurio. Il pomeriggio del 23, Santa Klaus ha fatto visita ai bimbi dell'infanzia e del doposcuola consegnando un piccolo dono. Ma la giornata più impegnativa, per Babbo Natale, è stata il 24 dicembre: la consegna dei doni è iniziata alle 16.30 ed è terminata 23.45, in auto sono stati percorsi 241 chilometri per il vecchio del Polo Nord e il folletto alla guida.

DONO E SANGUE

I volontari spiegano il valore dell'iniziativa: «Abbiamo voluto portare un messaggio di speranza nella certezza che il bene seminato ritornerà in nuovi donatori. Questo è infatti lo scopo fondamentale di ogni iniziativa: sensibilizzare al dono del sangue e della disponibilità agli altri». Avis Guarda Veneta ringrazia i donatori sempre attivi e disponibili quando chiamati e tutte le persone che in vario modo sostengono l'associazione. «Grazie ai donatori che continuano a scegliere il progetto di vita e di dono, grazie a chi ci sostiene e ci motiva. Grazie all'Avis di esistere da quasi un secolo senza mai stancarsi di fare e donare». Per aderire all'Avis Guarda Veneta e conoscere tutti i progetti sul territorio, è possibile contattare il numero 377-2630800.

Alessandro Garbo

