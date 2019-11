Avezzù: «Manca il treno». Invece c'è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIROVIGO Il nuovo orario delle Frecce di Trenitalia non convince l'ex presidente del consiglio comunale Paolo Avezzù. Secondo l'ex politico, Rfi avrebbe penalizzato Rovigo sul fronte dei treni veloci. «Nonostante alcune smentite delle Fes - afferma Avezzù - sembra ormai sicuro che con il nuovo orario invernale, i treni ad alta velocità non si fermeranno più a Rovigo. In particolare sparirà il Frecciarossa delle 6.13, usato per chi voleva raggiungere Roma a inizio mattinata alle 9.17, oltre che da tanti pendolari per Bologna e...