Aver saputo attraverso i quotidiani locali che nella vicina comunità di Corbola vi è una famiglia di cinque persone per la quale, al loro ritorno da una città della Cina, distante circa 700 chilometri dalla città di Wuhan, dove è cominciato a manifestarsi il virus, si è proceduto all'applicazione del protocollo di salvaguadia (il contagio dal virus può avvenire tra persone a tretto contatto dai 2 ai 14 giorni come periodo di incubazione), ha allarmato non poco diversi tagliolesi.

Il sindaco, Francesco Siviero, allo scopo di tranquillizzare la comunità tagliolese sul problema del coronavirus, che cusa una malattia respiratoria acuta qualificata dall'Organizzazione mondiale6 della sanità come emergenza globale, reduce dalle notizie avute in occasione della Conferenza dei sindaci di giovediìscorso alla cittadella dell'Ulss 5 a Rovigo e altre informazioni istituzionali, afferma che «sono già state attivate tutte le procedure nercessarie per provvedere alle eventuali necessità legate al nuovo coronavirus da parte dell'azienda sanitaria e dal ministero della Salute. Attualmente nel territorio di Taglio di Po vivono 13 persone di nazionalità cinese, suddivisi in sei nuclei familiari e non si riscontra alcuna problematica legata al virus che si sta diffondendo in Asia. Inoltre è sempre utile precisare che il virus non si diffonde in base alla nazionalità, ma recandosi nelle zone in cui vi è la maggiore diffusione del virus. Infine, ribadisco che tutte le procedure in atto già dall'inizio dell'emergenza mirano al contenimento del problema in modo da evitare la diffusione del contagio, quindi massima tranquillità perché attualmente non c'è alcun pericolo per il nostro territorio».

Giannino Dian

© RIPRODUZIONE RISERVATA