Avance e pesanti allusioni sessuali, denunciato un primario ospedaliero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROVIGO Avances non troppo galanti, commenti sgraditi, atteggiamenti pesanti, vere e proprie molestie che avrebbero avuto come loro teatro i corridoi delle strutture sanitarie dell'Ulss 5 Polesana e come vittime delle giovani che per il loro percorso professionale in itinere dovevano rapportarsi quasi quotidianamente con un medico non altrettanto giovane, uno stimato professionista, con un importante incarico dirigenziale.LE TESTIMONIANZEE' su questo che, dopo una denuncia, la Procura di Rovigo ha condotto indagini accurate,...