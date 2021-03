AUTOSTRADA A13

CHIUSURE PER LAVORI

DI ASFALTATURA

(F.Cam.) Continuano i lavori di riasfaltatura in A13. Dopo il tratto tra Rovigo sud - Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna, interessato la scorsa notte, stanotte e per tre notti consecutive, fino a giovedì, il cantiere si sposta sulla corsia verso Padova e, sempre con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Occhiobello e Rovigo sud - Villamarzana. Nelle stesse notti, dalle 20 alle 6, sarà chiusa anche l'area di parcheggio Quattro vie, al km 50+750, in direzione di Padova. L'indicazione di Autostrade è, dopo l'uscita obbligatoria a Occhiobello, di percorrere via Eridania, la Statale 16 e la Transpolesana per poi rientrare sull'A13 alla stazione di Villamarzana. Per ogni informazione è possibile consultare il sito web, l'app o chiamare i numeri di informazione.

RISSA IN STAZIONE

LITE VIOLENTA

TRA NORDAFRICANI

(F.Cam.) Animi accesi domenica pomeriggio alla stazione ferroviaria di Rovigo, dove, attorno alle 18.30, una lite è deflagrata un modo violento con tanto di urli e minacce tra i due contendenti. I litiganti, di origini nordafricane, si sono fronteggiati armati, uno di una bottiglia di vetro, l'altro di una catena di bicicletta. Tutto sembrerebbe essere nato, almeno secondo quanto poi avrebbero dichiarato agli agenti intervenuti a sedare gli animi surriscaldati, dal fatto che uno dei due, passando, abbia urtato l'altro, senza scusarsi. Fortunatamente, nonostante le ripetute minacce di morte, da un marciapiede all'altro, a cavallo fra i binari 1 e 2, i due non sono poi passati alle vie di fatto, ma entrambi sono stati comunque poi identificati e denunciati per minacce aggravate dalla polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA