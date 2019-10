Autonomia ancora lontana, VenetoVivo insiste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO «Un'autonomia reale, non propagandistica, che nasce dall'esigenza di rispondere alle richieste della popolazione produttiva e delle giovani generazioni». Espone tale intendimento l'associazione VenetoVivo che ha chiuso in Polesine gli eventi programmati per la Settimana dell'autonomia, in occasione del secondo anniversario del referendum del 22 ottobre 2017 per l'autonomia del Veneto. IL CONFRONTOSimonetta Rubinato, presidente dell'associazione, insieme a Tiziana Virgili, referente della stessa associazione per la provincia di...