Automobilisti spazientiti, da rivedere il piano viario

LA POLEMICAROVIGO Emozioni, primati, gioia e divertimento. Ma anche qualche immancabile lamentela. Nella domenica rodigina c'è chi esce dal coro dell'entusiasmo generato dalla Rovigo Half Marathon. Anzi non c'è mai entrato e, forse, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Sono gli automobilisti che si sono trovati le strade sbarrate per consentire il passaggio dei podisti. Quasi tutta la viabilità è stata bloccata per qualche ora: un'operazione annunciata con anticipo, che ha trovato impreparati alcuni cittadini a corto di informazione,...