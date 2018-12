CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOMOBILIROVIGO Anche al netto delle multe, l'auto diventa sempre più cara e in particolare, per quelle più inquinanti è in arrivo la cosiddetta ecotassa. A Rovigo, almeno sul fronte dell'assicurazione, il peso è minore rispetto al resto del Veneto, Belluno esclusa.Per il bollo, invece, la tassa sul possesso è di competenza regionale ed è ovviamente uguale in tutte e sette le province. Proprio dalla ricognizione sugli omessi pagamenti, emerge una geografia dell'evasione, relativa all'anno d'imposta 2015, che vede il Polesine penultimo...