Autocritica Pd dopo il 4 Marzo: «Finita la stagione delle tessere»

POLITICAROVIGO Il Partito Democratico del Polesine si rilancia e per farlo parte da nuove idee. «Basta con le tessere, non hanno più senso: per riavvicinarsi agli elettori bisogna cambiare atteggiamento ed essere un partito non più strutturato a livello verticale». Ad affermarlo Vinicio Piasentini, sindaco di San Martino di Venezze e vicepresidente della Provincia. «Per non essere stato eletto dai cittadini in Provincia sono stato messo fuori dall'assemblea del Pd. Se queste sono difficoltà per me, figurarsi per un elettore che vuole...