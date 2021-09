Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTROLLIROVIGO (F. Cam.) Multe a raffica della polizia locale per la mancata copertura assicurativa e per il mancato rispetto dell'obbligo della revisione. E due persone denunciate perché di fronte alla richiesta degli agenti di fornire i documenti si sono rifiutati, incappando nella segnalazione all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 651 del codice penale di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. I...