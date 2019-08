Auto in sosta selvaggia, code e proteste in via Oberdan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Inizio di mattinata da incubo per gli automobilisti di Rovigo: intorno alle 9 una Panda posteggiata in divieto di sosta e fermata in via Oberdan, letteralmente in mezzo alla carreggiata, ha creato una lunghe code in via Celio e via Mazzini.CODE E PROTESTELa cosa si è protratta per una decina di minuti, tanto che ha fatto in tempo ad arrivare anche una pattuglia della Polizia Locale per poter almeno comminare la sanzione all'automobilista indisciplinato, giunto poco dopo a spostare l'auto, probabilmente richiamato dal concerto...