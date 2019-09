AUTO ECOLOGICHE ROVIGO Due nuove auto ecologiche per la Polizia Locale. Il parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTO ECOLOGICHEROVIGO Due nuove auto ecologiche per la Polizia Locale. Il parco veicoli del neo comandante Alfonso Cavaliere si arricchirà presto di due nuovi mezzi ibridi per controllare il territorio di competenza della Municipale di via Oroboni. Il Comune ha infatti pubblicato una gara per rintracciare un fornitore di due nuovi mezzi a propulsione ibrida, ovvero con il motore termico (alimentato a benzina o gasolio) accoppiato ad un motore elettrico, probabilmente del marchio nipponico Toyota. Già lo scorso anno sono stati acquistati due...