OCCHIOBELLO

Il nuovo sindaco dei ragazzi di Occhiobello è una ragazza. Aurora Melega, frequentante la terza media sezione E delle scuole di Santa Maria Maddalena, è stata eletta con 67 preferenze. Dalle votazioni del 20 febbraio è stato eletto, oltre al sindaco, il consiglio comunale di cui faranno parte i consiglieri Mattia Dinaku, Filippo Lovo, Mattia Scaranari, Jacopo Borghi, Adele Franceschetti, Nicolò Farina, David Ziosi, Sara Talmelli, Elli Testa, Tomas Bozzolan, Daniele Padovani, Rachele Boldrin, Margherita Marangoni, Pietro Toffanin, Camilla Occhiali e Nicola Scanavacca. Il consiglio comunale e il sindaco dei ragazzi rappresentano un progetto di sinergia tra il comune e i plessi di Occhiobello e S. Maria Maddalena dell'Istituto Comprensivo di Occhiobello. L'esperienza, nata circa vent'anni fa, ha dato frutti positivi e duraturi nel tempo: l'obiettivo è quello di infondere una maggiore coscienza civica nei giovani cittadini, rendendoli partecipi della vita pubblica con la possibilità di portare all'attenzione del consiglio comunale le richieste e le necessità dei giovani del territorio polesano. I diciassette eletti hanno superato le primarie da cui sono stati scremati' sessantaquattro candidati sindaco e tra questi è stata rispettata la parità di genere.

GIUNTA ATTESA

Il neo sindaco nominerà un vicesindaco e cinque assessori scelti fra i consiglieri in modo da rappresentare tutti i gruppi di classi che hanno partecipato alle votazioni, cioè dalla classe terza della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria. Nelle settimane che hanno preceduto il voto, si è svolta una vera e propria campagna elettorale fra i ragazzi che hanno affrontato le primarie, presentato programmi ed espresso le proprie idee per il governo' del paese: ambiente, piste ciclabili, viabilità sicura, cultura e solidarietà. Il consiglio comunale dei ragazzi resterà in carica fino al 2023.

Jacopo Cavallini

