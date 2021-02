L'EPIDEMIA

ROVIGO Ancora un leggero rialzo nelle positività giornaliere e, questa volta, anche il valore dell'incidenza si mostra in crescita, tornando a superare il 3% e confermando quindi la risalita della curva del contagio.

La nuove positività emerse ieri sono infatti 56, oltre il doppio delle guarigioni, fermatesi a 23. Il numero totale di polesani attualmente positivi continua quindi a crescere e torna a superare quota 800 attestandosi a 818, mentre salgono a 1.198 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. L'incidenza misurata nell'arco dell'ultima settimana, invece, raggiunge quota 3,12 per cento.

ZERO DECESSI

E seppure nel bollettino di ieri compaia il valore zero nella casella più importante, quella dei decessi, per la terza volta dall'inizio dell'anno, il quadro complessivo mostra valori in crescita, anche se lieve, in linea con un contesto nazionale nel quale sembrano cogliersi avvisaglie ben poco rassicuranti, a dispetto del clima quasi primaverile degli ultimi giorni che inviterebbe a ben altro ottimismo. Intanto, restano stabili a 52 i ricoveri, 6 in Malattie Infettive a Rovigo, 42 in Area Medica e semintensiva respiratoria a Trecenta, 4 in Terapia Intensiva sempre a Trecenta.

VISITE POSSIBILI

E proprio al San Luca, da qualche giorno è stata data la possibilità ai ricoverati di ricevere visite, grazie ad una vetrata con un interfono che permette di vedersi e parlare con i propri familiari. La stanza in questione è in un area pulita, al terzo piano ed è stata realizzata dalla Direzione delle Professioni sanitarie e dal personale medico e infermieristico dell'Ospedale Covid, dove fino ad ora i pazienti non avevano la possibilità di un contatto diretto con i propri cari.

CONTAGI A SCUOLA

Altro fronte caldo appare al momento quello della scuola. Sono infatti risultati contagiati un alunno della scuola elementare di Trecenta, uno nella elementare di Pontecchio, uno alla scuola dell'infanzia di Badia Polesine e uno alla scuola dell'infanzia di Ca' Tiepolo, mentre ben due studenti, di due diverse classi della scuola media di Ceregnano, dove però tutti gli altri tamponi eseguiti sono risultati negativi.

Del resto, dai dati diffusi dalla Regione relativamente alle positività riscontrate in ambito scolastico, i casi in tutto il Veneto dal 7 gennaio al 23 febbraio sono stati 1.421, 676 a gennaio e ben 745 nel mese di febbraio ancora non concluso. E, sempre a febbraio, si è registrato anche un secondo caso di contagio dopo un primo, nella stessa scuola nel 33% degli asili nel 26% delle scuole elementari, nel 18% delle medie e nel 17% degli istituti superiori, che tuttavia ancora non hanno ripreso a pieno ritmo.

SCUOLE SENTINELLA

Per monitorare l'evolversi della situazione scolastica la Regione ha individuato una rete di 15 scuole sentinella, due delle quali sono polesane, il liceo scientifico Paleocapa di Rovigo, che vedrà inseriti nel monitoraggio tutti i propri studenti, e la scuola media Martin Sanudo il Giovane di Rosolina, dove invece l'osservazione interesserà solo i 47 ragazzi delle tre classi terze.

E se nelle scuole il personale docente e non docente verrà tutto vaccinato a partire dall'8 marzo, nelle case di riposo non si registra più nessun nuovo contagio da quasi un mese e questo sembra confermare l'efficacia della vaccinazione. Proprio quella vaccinazione che continua a procedere a rilento per le scarse disponibilità di dosi.

OVER 80 RECALCITRANTI

Ma anche per una certa ritrosia che sembra permanere fra gli over 80 che sono stati chiamati nell'ambito della cosiddetta fase 1-B della campagna vaccinale. Mercoledì, il tasso di adesione è stato pari al 79%, ovvero dei 252 ultraottantenni che erano stati convocati, 108 al centro vaccinale del Censer a Rovigo, 72 a quello in Sala Caponnetto ad Adria e 72 a quello all'ospedale di Trecenta, 199 si sono presentati mentre 53 non hanno risposto all'appello. Un dato migliore rispetto ai primi giorni ed anche al dato di martedì, quando il valore è stato del 73%, ma peggiore rispetto all'85% cui era schizzato fra sabato e lunedì.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA