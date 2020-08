ADRIA

Il Comune di Adria è pronto a venire incontro alle esigenze della cittadinanza distribuendo i 65mila euro donati dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo quale contributo per affrontare l'emergenza Covid.

FONDAZIONE CARIPARO

«La Giunta - spiega il sindaco Omar Barbierato -, dopo un'attenta analisi delle richieste dei cittadini pervenute attraverso gli uffici dei Servizi Sociali, e con l'obiettivo primario di rispondere alle necessità della cittadinanza in difficoltà, ha scelto di distribuire i 65 mila euro provenienti dalla fondazione Cariparo».

I PROGETTI

Si tratta di una progettualità che comprende una serie di provvedimenti per rispondere agli attuali bisogni della comunità. «Circa 10mila euro - precisa il primo cittadino - serviranno all'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Ulteriori 15mila euro inoltre saranno destinati alle famiglie per l'iscrizione alle attività estive dei figli, mentre oltre 20mila verranno usati a favore di quei nuclei familiari che risultano morosi nei pagamenti dei canoni di locazione come affitti da privato o mutui. Altri 20mila euro infine serviranno a coprire gli importi delle utenze di energia elettrica, acqua e gas che i cittadini non sono riusciti a pagare a causa dell'attuale stato di indigenza».

FONDI STATALI

Il finanziamento statale di 70mila euro sarà invece usato per interventi di adattamento e adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche. Il progetto, denominato Piano scuola 2020-2021, interesserà, per l'Istituto Comprensivo Adria Uno, la scuola dell'infanzia Gregnanin, le primarie Vittorino da Feltre, Pascoli, San Giovanni Bosco di Bottrighe e la media Marino Marin. Saranno interessate dai lavori, per quanto riguarda invece l'Istituto Comprensivo Adria Due, la scuola dell'infanzia Di Vittorio, le primarie De Amicis, Leonardo da Vinci e le scuole secondarie Buzzolla e Manzoni. Dall'elenco, come si può vedere, manca la scuola primaria Madre Teresa di Calcutta di Baricetta.

INTERVENTI NELLE SCUOLE

«Gli interventi nei dieci plessi scolastici saranno di tre tipi - fa sapere il sindaco Omar Barbierato -: di adattamento, di adeguamento e di acquisto. Di adattamento perché saranno ripristinate porzioni di intonaci, con fornitura e posa di rivestimento plastico rasato e idropittura murale lavabile. Saranno poi verniciate le porte dei locali e gli spazi da adattare ad aule didattiche. Ci saranno poi interventi di adeguamento con la sostituzione nei bagni dei rubinetti a leva o a manopola con rubinetti-miscelatore a parete con snodo a pulsante temporizzato, di rubinetto doppio a pedale completo di bocca erogazione per piano lavabo e di valvole-miscelatore termostatico per scaldabagno elettrico».

NUOVI BANCHI

L'ultimo intervento riguarderà l'acquisto per la fornitura di banchi singoli e relative sedie. «I banchi - prosegue Barbierato - saranno in faggio con struttura in tubo di acciaio, di altezza variabile, e una postazione, delle dimensioni di 60x70 centimetri. Le relative sedie saranno invece di 36x36 centimetri».

Guido Fraccon

