CONTAGI IN PAESE

SAN MARTINO DI VENEZZE Si estende la mappa del contagio in provincia di Rovigo. Tra i comuni al momento più colpiti, San Martino di Venezze ha registrato una forte impennata di casi negli ultimi giorni. Se nella prima ondata di marzo il paese era stato tra quelli risparmiati, a lungo Covid-free e balzato agli onori delle cronache regionali, ora la situazione in riva all'Adige è decisamente diversa. Il sindaco Vinicio Piasentini non vuole fare allarmismi e intende rassicurare la cittadinanza, ma allo stesso tempo è consapevole che i numeri non mentono e spingono a una riflessione: in dieci giorni, i contagi da tre sono schizzati fino a 17. E ci sono altre otto persone in isolamento, che stanno attendendo l'esito del tampone.

IMPENNATA DI CASI

Sono dati che fanno riflettere il sindaco Piasentini: «L'andamento generale mi preoccupa, il numero dei contagi è il più alto registrato a San Martino di Venezze dall'inizio della pandemia, ben superiore ai casi durante il lockdown primaverile». L'appello rivolto alla comunità: «Alla luce dell'evoluzione negativa dell'emergenza sanitaria, invitiamo le persone che manifestano sintomi potenzialmente riconducibili al Covid, come febbre alta, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, al massimo senso di responsabilità. È necessario evitare nella maniera più assoluta di avere contatti sociali o frequentare luoghi affollati come bar, esercizi commerciali, chiesa e cimitero. Restate a casa e contattate eventualmente il medico di base. Evitate i comportamenti irresponsabili che possano danneggiare la comunità».

LE SCUOLE

Nel territorio comunale, tra il centro e la frazione di Beverare, ci sono ben quattro scuole: una pubblica e una paritaria nper l'infanzia, la primaria e la media. Nonostante la massiccia presenza di alunni, nessun caso è riconducibile all'ambito scolastico, come sottolinea Piasentini: «Allo stato attuale, nelle nostre scuole non c'è mai stato alcun caso di Covid e pertanto non si sono resi necessari i tamponi di massa, come invece avvenuto in altri paesi». L'anomalia maggiore riguarda una frazione: «La settimana scorsa Beverare aveva registrato un andamento preoccupante, c'erano dieci casi su ottocento abitanti: ora i numeri sono diminuiti, ma continuiamo a monitorare l'attenzione». Un focus sui positivi: «Non ci sono solo over 65, anzi, ci sono cittadini delle varie fasce d'età. Nessun cittadino è comunque ricoverato all'ospedale». E' fondamentale il gioco di squadra con i volontari del paese: «Sabato, domenica e lunedì, per evitare assembramenti al cimitero, abbiamo chiesto la collaborazione della Protezione civile, ma non ci sono stati particolari problemi per le visite ai defunti». Per fronteggiare il delicato periodo, i medici di base - il dottor Petracca, le dottoresse Moncon e Menon - sono pronti a effettuare il test del tampone ai pazienti che manifestano sintomi da Covid.

TAMPONI RAPIDI

«Vogliamo evitare lunghe code all'ospedale di Rovigo - spiega il sindaco - meglio rimanere in paese per fare il tampone. Si potrebbe partire già dalla prossima settimana, la sede adatta potrebbe essere il Forum».

Alessandro Garbo

