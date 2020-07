SEGGI E AULE

ROVIGO AAA Cercansi edifici da usare per l'allestimento dei seggi elettorali e ulteriori spazi per le aule scolastiche. Rovigo per la prima volta si ritrova con pochi spazi vuoti da usare in così poco tempo per far partire l'anno scolastico senza dover subito interrompere le lezioni per consentire le operazioni di voto per le Regionali del 20 e 21 settembre. Il sindaco Edoardo Gaffeo spiega che l'Amministrazione è in contatto continuo con i dirigenti, l'Ufficio scolastico provinciale e la Provincia per fare incastrare tutte le esigenze dettate da questo periodo storico stravolto dall'emergenza sanitaria. «Stiamo lavorando senza sosta per trovare una soluzione per le scuole, ma siamo spaventati anche per quanto riguarda i seggi elettorali - afferma il sindaco - Ne abbiamo 55 in città ed è difficile ricollocarli in così breve tempo senza costringere le persone a spostarsi da un quartiere all'altro».

NORME ANTI-COVID

Partiamo con ordine. Le norme anti-Covid costringono le scuole a inventarsi spazio che non hanno, per poter far rispettare agli studenti le distanze di sicurezza. Il problema va dalle scuole primarie alle superiori, dove prima c'era lo spazio appena necessario per ospitare un certo quantitativo di studenti e far rispettare solo le vie di fuga in caso di emergenza, adesso questo non basta più perché tra un banco e l'altro deve esserci almeno un metro di distanza. Anche i plessi scolastici di più recente costruzione, come quelli in via De Gasperi, hanno questo problema, motivo per cui sta circolando l'ipotesi di frazionare le classi in più aule, in maniera tale da fare gruppi più piccoli.

EX LICEO

«Sento parlare dell'ipotesi ex Paleocapa, lo stabile di fronte alla Ragioneria in via Parenzo - aggiunge Gaffeo - Lì ci sono delle aule vuote. Per l'Artistico, il Roccati, potrebbero essere usati i laboratori di ceramica del Museo dei Grandi Fiumi per potere così ricavare ulteriore spazio dentro l'istituto».

EDIFICI VUOTI

Il paradosso è che Rovigo in realtà è piena di stabili abbandonati, ma la maggior parte di questi sono in cattive condizioni ed è impossibile sistemarli e adattarli in così poco tempo, per cui bisogna guardare a quel poco che rimane a disposizione. Come palazzo Campo, in via Silvestri: da un paio di anni è chiuso ed inutilizzato, è stato usato come succursale del liceo scientifico e del liceo classico, avrebbe dovuto essere ceduto dalla Provincia ai Carabinieri, ma non se n'è fatto più nulla. L'ipotesi che è adesso possa essere igienizzato, sistemato e riaperto per offrire qualche aula in più agli istituti scolastici che più ne hanno bisogno.

SEGGI VIA DALLE SCUOLE

Il problema conseguente a tutto questo è che dal Ministero dell'Interno chiedono ai Comuni di non usare le scuole per i seggi elettorali, evitando così di fermare le lezioni per due o tre giorni solo una settimana dopo la riapertura dell'anno scolastico. Il fatto è che se quel poco che c'è a disposizione viene utilizzato, appunto, per le scuole, al Comune non restano più alternative per posizionarvi le cabine. «Non posso chiedere a una persona che vive a San Bortolo di andare in Commenda a votare - dice il sindaco - Alle scuole Tintoretto ci sono otto seggi, al Duca d'Aosta altri quattro, alle scuole di Grignano ce ne sono tre: dove li posso spostare? Alcuni seggi mettiamo anche di riuscire a ricollocarli, ma non riusciremo a spostarli tutti». Gli spazi alternativi alle scuole per permettere le operazioni di voto, infatti, non possono essere scelti a caso, visto che dovranno ospitare fisse dalle tre alle sette persone (scrutatori, forze dell'ordine, ecc), oltre agli elettori, e quindi rispettare tutte le distanze necessarie per evitare i contagi da Covid.

Inoltre rimangono occupati per almeno tre giorni, quindi non possono nemmeno essere spazi che poi devono rimanere inutilizzati per un periodo di tempo così lungo.

Alberto Lucchin

