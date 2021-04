Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SUI BANCHIROVIGO Tutto è filato liscio nelle prime due giornate in cui le scuole superiori sono tornate ad avere il 75 per cento degli studenti in classe, grazie al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Non preoccupa il ritorno in classe di un numero più massiccio di studenti, circa 6.600 anziché 4.400 com'era nell'ultimo periodo, attuato nella provincia seguendo le direttive dell'Ufficio scolastico provinciale, che ha...