AUGURI DI NATALE

LA BUONA TAVOLA

ANCHE COL DIABETE

(R.Pau.) I volontari dell'associazione diabetici si sono dati appuntamento all'Hotel Cristallo di Rovigo: circa un terzo degli iscritti ha partecipato al pranzo degli auguri con i medici del Centro antidiabetico. Il servizio in tavola, con un menù pensato rispettando tutte le attenzioni dovute ai diabetici, è stato intercalato da proiezioni e musica. È stato distribuito un dvd e un fiore come omaggi. Il professor Fedele Riccio, segretario dell'associazione, e il dottor Francesco Mollo, responsabile della Diabetologia di Rovigo, nei loro interventi hanno ricordato le iniziative portate a compimento per quanto riguarda l'associazione ed espresso preoccupazioni e speranze per la risoluzione di problemi futuri, determinati dal continuo aumento dei numeri dei diabetici. Il diabete è una malattia sociale, hanno ricordato, che richiede l'impegno di tutte le istituzioni pubbliche.

ITALIA NOSTRA

NUOVE CARICHE:

BELLETTATO È PRESIDENTE

(R.Pau.) Italia Nostra ha rinnovato le cariche. L'assemblea dei soci, riunita all'ostello Amolara di Adria, ha nominato all'unanimità presidente Fabio Bellettato, segretario e tesoriere Luisa Tibaldo, vicepresidenti Fiorenza Ronsisvalle e Donata Fischetti, addetta all'educazione al patrimonio Giuseppina Papa, addetta stampa Maria Grazia Amidei, addetto agli affari legali Matteo Ceruti, esperto per la storia dell'arte Leobaldo Traniello, esperto per l'urbanistica e la progettazione Lauro Benetti. La presidente uscente Donata Fischetti ha riassunto la storia degli ultimi anni della sezione e poi, ringraziando direttivo e soci per la collaborazione e il lavoro svolto durante i suoi 15 anni di presidenza, ha comunicato di essere al termine del suo mandato, ricevendo il plauso e la gratitudine dei presenti per aver operato con stile e pacatezza, non tralasciando mai i grandi temi e le battaglie a difesa del territorio polesano e della sua gente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA