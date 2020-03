I POSTI LETTO

ROVIGO Dieci posti letto aggiuntivi di terapia semintensiva respiratoria all'ospedale di Rovigo, 27 invece nel reparto di Malattie infettive, che attualmente ne conta 6. Anche nell'ospedale di Adria sono previsti 24 posti aggiuntivi di Malattie infettive. Nel complesso, il piano attivato dall'Ulss per fronteggiare l'emergenza legata all'aumento dei ricoveri dovuti al nuovo Coronavirus prevede 61 posti letto in più. In tutto il Veneto sono 534.

«La patologia legata al Coronavirus sottolinea la Regione - in una percentuale di soggetti, seppur relativa, può presentare quadri di aggravamento con la necessità di cure maggiormente intensive. Il provvedimento è stato preso per assicurare al sistema sanitario la disponibilità di un più ampio numero di posti letto in questo ambito e gestire l'eventualità di picchi tra le persone ricoverate». La previsione di nuovi posti letto era contenuta nella circolare ministeriale del primo marzo. Il 2 marzo l'Ulss 5 aveva già elaborato e inviato alla Regione il proprio piano, come ha spiegato martedì il dg Compostella: «È stato chiesto anche da disposizioni ministeriali di attivarsi per aumentare la disponibilità di Terapia intensiva e semintensiva polmonare e di Malattie infettive. È un piano a fisarmonica', che viene messo in atto man mano che si crea il bisogno. Abbiamo acquistato anche nuovi ventilatori per terapia pneumologica: siamo in grado di attivare da subito 10 posti di terapia semintensiva respiratoria e anche posti per Malattie infettive per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza. È chiaro che se dovessimo arrivare a questa situazione ci sarebbero ripercussioni sulla ordinaria attività dell'ospedale, perché si dovranno andare anche a ridistribuire le attività del personale. Abbiamo chiesto possibilità di assunzione straordinaria di infermieri e operatori sanitari e anche di medici».

LA POLEMICA

Nel frattempo i consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020 Patrizia Bartelle, Piero Ruzzante e Cristina Guarda hanno presentato un'interrogazione «per chiedere alla Regione di intervenire valutando la condotta del direttore generale: sono state imposte misure urgenti per il contenimento del contagio che prevedono di privilegiare i collegamenti in remoto, ma a quanto pare l'azienda sanitaria di Rovigo farebbe specie a sé: infatti, risulta che il direttore generale avrebbe convocato un'assemblea dei medici di base nell'aula magna della Cittadella socio sanitaria. Fortunatamente, grazie all'intervento dell'Ordine dei Medici di Rovigo, la riunione sarebbe stata annullata, ma in uno scenario critico le figure apicali devono garantire la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle norme».

