ROVIGO Anche in zona rossa hanno continuato ad impastare lasagne e tortellini portandoli direttamente a casa dei loro clienti. Non solo in Veneto. Le prelibatezze del Polesine, in piena emergenza, sono infatti arrivate anche a Bergamo. All'inizio del Covid, la prima area super blindata del Nord Italia assieme alla vicina Vo. Sara e Samuele Frigato, i fratelli pastai de Il Tortellaio matto, trentenni e residenti a Rovigo, raccontano, con la genuinità che li caratterizza, la lunga resilienza alla pandemia che, da due anni a questa parte, li ha visti reinventare la loro attività artigianale messa a dura prova dalle restrizioni del Covid. E proprio per la loro intraprendenza e determinazione nel fare impresa in un momento così difficile per l'artigianato, saranno premiati sabato nell'auditorium del Conservatorio Pollini di Padova, in occasione del Cna Dat2021. «Delle 20 imprese che riceveranno il riconoscimento dalla Cna Padova e Rovigo per il prezioso lavoro svolto, 5 sono infatti polesane anticipa Franco Cestonaro della Cna -, tra le quali è stato scelto proprio Il Tortellaio matto, con sede a Boara Pisani, ma che vede appunto alle redini Sara e Samuele Frigato, due giovani rodigini che 10 anni fa hanno dato vita alla loro attività partendo da zero e che durante il Covid, hanno saputo addirittura a crescere facendosi apprezzare anche fuori provincia».

A premiare le imprese rodigine a Padova, sabato mattina, ci sarà anche il primo cittadino Edoardo Gaffeo, oltre al sindaco di Padova Sergio Giordani. Presenti anche l'assessore regiobnale allo Sviluppo Economico Roberto Marcato. Secondo indiscrezioni, anche il presidente della Regione Luca Zaia avrebbe confermato un suo intervento da remoto per congratularsi di persona con i 20 artigiani. «Sono davvero emozionata dice Sara Frigato, intenta a anche ieri a preparare tortellini in vista delle feste -. Proprio sabato abbiamo festeggiato 10 anni di attività. Fa sicuramente piacere ricevere questo riconoscimento. Il segreto del nostro successo? Ci mettiamo tanto amore in quello che facciamo. Mio fratello, laureato in agraria, si occupa di acquistare le verdure che utilizziamo per i nostri ripieni. Io, invece, diplomata all'alberghiero di Adria, metto le mani in pasta. Inizio infatti alle sei del mattino e finisco alla sera, all'ora di cena».

Sara, prima del Covid, ha ospitato nel suo laboratorio anche diversi ragazzi diversamente abili per aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. «Un'esperienza - spiega la giovane - che spero di rifare al più presto in quanto ci ha dato davvero tanta gioia». Poi, la dura prova del Covid: «I ristoranti, i nostri maggiori clienti, duranti il lockdown erano chiusi spiegano i due fratelli -. Siamo entrati in un gruppo di acquisto nato proprio per offrire il servizio della spesa a domicilio a chi era isolato nelle aree rosse». Sara, si dava da fare nel laboratorio di via Primo Maggio, mentre Samuele oltrepassava il varco della zona rossa per consegnare lasagne e tortellini, oltre che in Polesine e nel Padovano, agli abitanti di Bergamo, chiusi in casa dopo l'ondata di vittime. «L'immagine dei militari al varco che permettevano ai mezzi di entrare per consegnare cibo e medicine mi resterà impresso per tutta la vita racconta Samuele -. La paura era tanta, lo ammetto. Ma il fatto anche di offrire questo servizio a chi non poteva uscire, oltre che alla volontà di cercare di tenere in piedi l'attività, ci ha dato la forza di andare avanti». E ai giovani che vogliono fare impresa, Sara consiglia: «Bisogna essere disposti a fare qualche sacrificio. Serve poi tanta passione. Non bisogna mai mollare, anche nei momenti difficili».

Roberta Merlin

