Attività al debutto o rinfrescate: il centro si conferma una calamita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUOVI ARRIVIROVIGO Nell'ultimo anno sono stati diversi i locali e le imprese commerciali che hanno aperto a Rovigo. Dallo storico Caffè Borsa, che è diventato il nuovo Caffè Thun, in Piazza Garibaldi, tra i quattro inaugurati in Italia che propone cucina del Sud Tirolo abbinata ai prodotti enogastronomici e all'oggettistica delle famose ceramiche.VIA X LUGLIOIn Via X Luglio ha aperto il rivenditore di telefonia Tim, un nuovo negozio di parrucchieri e il ristorante Perbelloni 24 due che prepara specialità di pesce. Dalla Galleria...