ADRIA

Conto alla rovescia in Attive terre per la sesta edizione delle festa di carnevale, il Sweety mask carnival party. Il tradizionale appuntamento in maschera andrà in scena sabato, dalle 20, all'hotel Stella d'Italia. Il presidente Alessandro Andreello spiega che «siamo particolarmente legati alle tradizioni e interessati a mantenere vive le consuetudini locali, rievocando e celebrando i fasti di una festa arcaica con richiami alla vicina Venezia. Tra le nostre finalità statutarie, il forte legame con il territorio. Questa festa si configura, inoltre, come un momento di recupero e valorizzazione delle ritualità collettive che nel passato avevano importanti significati e nella nostra epoca si stavano perdendo». Numerosi i gruppi mascherati che hanno confermato la loro presenza. Nel più rigoroso segreto stanno preparando travestimenti e piccole rappresentazioni che presenteranno sabato e che connoteranno la festa golosa di carnevale in maschera. «Ci si troverà a tavola alla riscoperta anche dei piatti tipici di un tempo, rielaborati in chiave moderna, realizzati con prodotti genuini e del territorio. Si danzerà sino a tardi in un clima di aggregazione e amicizia. Non mancherà la gara delle maschere. Il travestimento non è d'obbligo, ma auspicato, per favorire la spontaneità di tutti i partecipanti». Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai numeri 335/7032984, 339/5012738 o 0426/902457.

G.Fra.

