Atteso per martedì l'addio a Zamboni

L'ULTIMO SALUTOPADOVA Sarà celebrato molto probabilmente martedì, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Voltabarozzo, il funerale di Sergio Zamboni, il settantunenne deceduto giovedì pomeriggio per un tragico incidente di montagna. Zamboni con la moglie Cristina Cazzola e altre tre persone, si trovava in Val Resia, in provincia di Udine, per una breve vacanza. Nell'affrontare un tratto ripido e roccioso dell'escursione che da Malga Coot porta alla Casera Canin, sulle Alpi Giulie, ha perso la presa ed è precipitato per un...