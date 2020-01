Atteso il nuovo bando per l'assunzione di maestri e prof

INSEGNANTI

ROVIGO Nel mondo della scuola ci si interroga sulle conseguenze che le dimissioni del ministro Lorenzo Fioramonti, sostituito con lo sdoppiamento del Miur tra l'Istruzione a Lucia Azzolina e l'Università a Gaetano Manfredi, potrebbero avere sui concorsi attesi dai docenti sia per la secondaria sia per le scuole dell'Infanzia e Primaria.

CONCORSI A RISCHIO

«Con l'avvicendamento al Ministero non sappiamo se ci saranno ritardi, ma ci aspettiamo che i tempi per i bandi siano brevi, dato che le assunzioni dovranno essere fatte entro il prossimo 1° settembre», commenta Stefania Botton, segretario generale di Cisl Scuola Padova-Rovigo. Dopo la definitiva conversione in legge del decreto 126 del 2019, contenente misure urgenti per la scuola e ribattezzato Decreto Scuola, si attendono presumibilmente entro il prossimo febbraio i bandi dei due concorsi, ordinario e straordinario, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

DECRETO SCUOLA

Secondo le previsioni del Decreto Scuola, il bando del concorso ordinario per la scuola secondaria dovrà essere pubblicato contestualmente a quello del concorso straordinario, ma le assunzioni - visto che è ancora difficile ipotizzare i tempi concorsuali - potrebbero anche slittare di un anno. Tuttavia, se davvero i sindacati della scuola saranno convocati al Miur subito dopo l'Epifania, il bando potrebbe essere davvero pubblicato a febbraio. Le incertezze, infatti, riguardano esclusivamente i tempi dei concorsi, dato che le modalità con cui saranno svolte le selezioni sono contenute nel Decreto diventato legge in vigore il 29 dicembre scorso.

SCUOLA SECONDARIA

Si attende con ansia la pubblicazione dei bandi di concorso per la scuola secondaria previsti dal Decreto Scuola, perché con questi è prevista la stabilizzazione di circa 48 mila insegnanti nei prossimi anni. Il concorso straordinario è riservato a coloro che hanno maturato almeno 3 anni di servizio nelle scuole, compresi tra l'anno scolastico 2008-2009 e l'anno scolastico in corso, mentre a quello ordinario potranno partecipare i laureati in possesso dei 24 Crediti formativi universitari (Cfu) richiesti dal Miur per l'accesso alla classe di concorso, alla quale vanno aggiunti 24 Cfu in discipline pedagogiche e metodologie didattiche, con relativa certificazione.

INFANZIA E PRIMARIA

Riguardo al concorso ordinario per le scuole dell'Infanzia e Primaria, dal quale si attendono assunzioni per 17 mila docenti, sembra invece che il bando possa arrivare a breve. Si tratta, in modo più specifico, di 16.959 posti di personale docente, di cui 10.624 per l'anno scolastico 2020-2021, e 6.335 per il 2021-2022. Il decreto ministeriale per questo concorso, era stato pubblicato già lo scorso maggio. E da allora è continuata l'attesa per la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, e conoscere così l'avvio delle procedure. Mancano ancora conferme ufficiali dal Ministero, ma nel sito internet del Miur, nelle ultime ore, su Istanze Online è apparsa una schermata relativa proprio al concorso docenti Infanzia e Primaria.

N.Ast.

