COMMERCIO

ROVIGO I saldi di fine stagione inizieranno a fine mese, ma nei negozi della città le vendite promozionali sono già iniziate. Quest'anno il via ufficiale alle vendite di fine stazione per il Veneto è stato rinviato al 30 gennaio, molto più avanti rispetto ad altre regioni. I saldi dureranno fino al 30 marzo per dare modo alle attività commerciali di recuperare almeno una parte delle mancate vendite dei periodi di lockdown dei mesi scorsi.

CROLLO DEGLI AFFARI

«Un avvio anomalo che la dice lunga sulla situazione di caos normativo in cui versa il commercio - spiega il voce presidente di Confesercenti Venezia-Rovigo Vittorio Ceccato - commercio che dopo un anno terribile, con una spesa a famiglia a un meno 600 euro rispetto all'anno precedente (dato di Confesercenti nazionale) ha visto il periodo di vendite natalizie ridotto del 30-40%, viste anche le restrizioni sulle aperture. Fare una previsione a breve sull'andamento delle svendite di quest'anno è quasi impossibile, sempre per le motivazioni legate alle restrizioni che potrebbero essere applicate durante i prossimi weekend. Le iniziative di sostegno adottate finora dal Governo sono state sicuramente insufficienti e tutte le nostre categorie, commercio fisso, esercenti e ambulantato, si attendono molto di più».

In città, l'amministrazione del sindaco Edoardo Gaffeo qualche segnale importante di aiuto alle attività commerciali messi in ginocchio dalla pandemia, lo ha però dato. «Apprezziamo molto l'intervento del Comune di Rovigo che ha erogato un contributo in due tranche alle imprese e attività commerciali della città spiega il numero uno di Confesercenti - per questo vogliamo ringraziare in particolare l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello. Purtroppo le necessità delle nostre aziende per poter rimanere a galla sono ben altre».

Tornando ai saldi, la nuova normativa regionale (delibera 1.673 del primo dicembre scorso) permette le vendite promozionali per ovviare agli effetti del lockdown, per cui i negozi hanno approfittato dell'opportunità anticipando di fatto i saldi. «Per questa tornata di saldi - spiega Ceccato - è prevista una spesa media di 165 euro a famiglia. Molto inferiore al normale andamento commerciale, ma è un logico riflesso dell'attuale incertezza congiunturale e della riduzione della disponibilità dei redditi».

UNIFICARE LE DATE

«Le date d'inizio dei saldi di fine stagione sono motivo di discussione da decenni - sostiene Stefano Pattaro di Ascom Confcommercio - noi di Federmoda Veneto, che è il sindacato di settore di Confcommercio, sentita la base associativa, abbiamo chiesto alla Regione, perché è una legge di sua competenza, di posticipare le date di inizio saldi. L'abbiamo fatto quest'estate spostandoli da inizio luglio a inizio agosto e l'abbiamo fatto anche per l'inverno. Riteniamo sia indispensabile per la sopravvivenza del settore, altrimenti non ci sono i margini per sopravvivere. Il problema nasce dalla non uniformità tra le Regioni, complice anche il Covid con le chiusure diversificate. Noi pertanto auspichiamo che si rimedi a questo errore e che in futuro tutte le Regioni si accordino con un inizio saldi uguale per tutti».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA