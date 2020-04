STRUMENTI DIGITALI

ROVIGO Consapevolezza digitale è il consiglio di Federica Boniolo, psicologa, presidente di #Unitinrete ed esperta di social network che analizza cosa sta accadendo sulle piazze virtuali durante la quarantena causata dal Covid-19. «Le attività digitali si sono moltiplicate - spiega Boniolo -, dallo smart-working ai webinar, dalle dirette su Instagram alle lezioni online. Se per certi aspetti tutto questo è positivo perchè ci consente di proseguire le nostre attività e restare in contatto con i nostri cari, dall'altro il prolungamento del lockdown ha iniziato a creare tensioni nelle persone che si sono riversate, in primis, proprio sui social network. Le piazze virtuali, già luoghi sfogatoio, hanno ampliato questo aspetto negativo con il diffondersi di fake news, allarmismi, comunicazioni istituzionali incoerenti. È emersa la caccia all'untore come capro espiatorio, si scattano foto dalla propria finestra a chi fa jogging oppure, soprattutto in questi ultimi giorni, si inneggia a scendere in piazza per contrastare le misure governative. aggiunge Boniolo - Chi non aveva consapevolezza del mezzo prima, ora ce l'ha ancora meno».

RISCHIO SOCIAL

«Prevalgono istinti legati alla paura, alla rabbia e all'incertezza - afferma Boniolo -, ma questo non può giustificare comportamenti su uno spazio che, solo apparentemente virtuale, può avere effetti sociali, psicologici e giuridici dirompenti. Lo ribadisco da tempo, ma ora diventa ancor più urgente e necessario, occorre una educazione digitale trasversale che abbracci ogni fascia di età. Quanto si scrive su Internet resta e il mio auspicio è che tutti abbassino i toni. Il nostro nemico è il virus, non l'altra persona». Federica ha provato a utilizzare il suo profilo in un'ottica costruttiva, offrendo alle persone che la seguono momenti di riflessione a partire da semplici domande, mirate a capire come vivano questo momento, cosa stiano imparando e come immaginano alcuni aspetti della propria vita dopo questa esperienza.

«Emerge la voglia di rivedere amici e parenti, di ottimizzare il tempo che si ha disposizione e di sviluppare la creatività a 360 gradi per affrontare il dopo Coronavirus. E la consapevolezza che alcuni valori e priorità sono cambiati», racconta Boniolo. Quali consigli utili, dunque, per sopravvivere sui social? «Eliminare i contatti tossici; leggere i post interamente prima di commentare; non è necessario dire tutto su qualsiasi cosa, specie su materie che non conosciamo; fare un po' di digital detox, ossia spegnere tutto per qualche ora e qualche giorno. Tutti possiamo influenzare chiunque con ciò che diciamo o scriviamo sui social, quindi attenzione al peso che diamo alle nostre azioni perché, in alcuni casi, potrebbero creare qualche danno».

A.Spo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA