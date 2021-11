Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO Volanti, Digos e Polizia scientifica stanno cercando il responsabile o i responsabili di un danneggiamento alla tensostruttura all'ingresso del centro vaccinale di Rovigo. Non si esclude nessuna pista, quindi c'è l'ipotesi di un'azione dimostrativa di stampo no vax. I fatti risalgono alle 18.30 di venerdì pomeriggio, quando era già buio da un pezzo. Il telo rotto, un montante in ferro danneggiato, sedie e materiale buttato a...