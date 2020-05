SPORT

ROVIGO I tennisti scendono in campo, i giocatori di baseball iniziano ad allenarsi individualmente, mentre al momento nuotatori e giovani dell'atletica leggera sono costretti a osservare dalla panchina. In Veneto dal 4 maggio è consentito l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e non. Al momento, però, i cancelli rimangono chiusi sia al campo Biscuola di Rovigo che al Bettinazzi di Adria.

ATTESO L'ACCORDO

La Fidal provinciale chiede ai Comuni di Rovigo, Adria e all'Adriese (gestore dell'impianto al Bettinazzi) che la situazione si sblocchi: «L'atletica è autorizzata a ricominciare e vuole riprendere, ora sta agli enti proprietari degli impianti recepire i protocolli - le parole del presidente Marco Bonvento - la ripartenza è autorizzata non solo dal pronunciamento della Regione, ma anche da un protocollo della Federazione italiana atletica leggera. Chiediamo di studiare con le istituzioni le modalità di inizio dell'attività coerenti con le disposizioni di legge. La Federazione ha già raccomandato a ogni singola società la massima prudenza nella ripresa, che tuttavia non può, né deve tardare».

L'assessore allo Sport Erika Alberghini, però, specifica che intanto il Comune ha dato il via libera a due atleti e che da oggi si possono già allenare, di interesse nazionale, come Matteo Grigolato della Discobolo Rovigo.

VASCHE E RACCHETTE

Tensione nel mondo delle piscine. A Rovigo e in tutta Italia rimangono chiuse. Sull'argomento Rhodigium Nuoto non intende rilasciare dichiarazioni ufficiali e rimanda alla nota di Paolo Barelli, presidente della Fin nazionale: «Gli allenamenti possono ripartire a condizione che l'Ufficio Sport della presidenza del Consiglio, sentito il Comitato tecnico scientifico, dia le linee guida per riprendere l'attività. Se queste non arrivano, nessuno può riaprire», è l'appello di Barelli al Governo per risolvere la delicata questione.

Da lunedì gli appassionati di tennis hanno ripreso a frequentare gli impianti sportivi, come al Don Bosco di Rovigo. «Il circolo ha riaperto i battenti, prima del via libera ci siamo rivolti al Comune e alla Prefettura di Rovigo per ottenere le conferme ufficiali - sottolinea Gianluca Nardi, istruttore federale e socio del circolo Noway - abbiamo tre campi all'aperto in terra rossa e una struttura polivalente che all'occorrenza, si può aprire. Qualsiasi persona può prenotare il campo, sia giovane che anziana. Al momento non si può giocare il doppio, ma solo il singolo. C'è l'obbligo di tenere gli ambienti comuni chiusi, come gli spogliatoi. Al centro sportivo e alla segreteria, per il pagamento della partita, si accede uno alla volta, sempre con guanti e mascherina. Abbiamo allestito un punto per l'igienizzazione e il gel è sempre disponibile. Noi vigiliamo sul rispetto delle regole, ma finora i tennisti si sono comportati bene. La gente aveva voglia di allenarsi. Ci siamo informati per quanto riguarda la sanificazione e al momento i costi sono elevati, almeno per realtà medio-piccole come la nostra».

Baseball e softball fremono. La nuova ordinanza della Regione è stata accolta con entusiasmo dai giocatori rossoblù. Da lunedì pomeriggio il diamante in Tassina ha riaperto i cancelli, ma solo su prenotazione e con massimo due atleti per volta. Lucio Taschin del Bsc Rovigo (che è anche delegato del Coni) precisa che «la società non organizza allenamenti, gestiamo solo apertura e chiusura del campo. I tesserati possono venire a fare due corse, un paio di lanci per un'ora, ma in forma individuale. In queste settimane non siamo rimasti fermi e abbiamo promosso gli allenamenti online. Il baseball non è sport di contatto, il messaggio che divulghiamo a tornare a fare sport in sicurezza». Taschin è già proiettato alla fase tre: «La società si sta preparando, aspettiamo dal 18 maggio regole precise per gli sport di squadra. Ogni federazione ha predisposto protocolli, puntiamo sull'ambiente all'aperto e sull'oasi verde da vivere in sicurezza. La federazione ha programmato l'inizio dei campionati di baseball e softball per il 14 giugno. C'è una speranza che l'attività possa riprendere».

Taschin conclude ricordando che «stiamo portando avanti un piano corposo con il coinvolgimento di medici, esperti della sicurezza e operatori sanitari in vista della fase 3. Stiamo valutando un piano per i centri estivi di giugno, per offrire ai ragazzi una proposta sportiva in sicurezza».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA